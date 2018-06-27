（中央社記者曹宇帆洛杉磯26日專電）美國職籃NBA傳奇球星、現任洛杉磯湖人隊籃球營運總裁魔術強森今天表示，若明年夏季前不能網羅大咖的自由球員，不用上司說話，自己就捲舖蓋走人。



根據「洛杉磯時報」（LA Times）報導，年度NBA的自由球員交易，將從美國太平洋時間6月30日晚間9時01分展開，湖人亟欲網羅克里夫蘭騎士隊球星詹姆斯（LeBron James）與印第安那溜馬隊一哥喬治（Paul George）。



就在自由球員市場交易開始前，報導說，魔術強森（Magic Johnson）表示，就是今年與明年兩個夏天，若他不能達成網羅大咖效力湖人的任務，不必老闆珍妮．巴斯（Jeanie Buss）開口，他自己就會走人，「因為我無法勝任」。



他並說：「明年夏天若沒大咖來，而我仍在這個位置上，那麼這就是一個失敗」。



報導並指出，類似的最後通牒相信球迷不陌生，因珍妮．巴斯的哥哥、前湖人籃球營運副總裁吉米．巴斯（Jim Buss）2014年也曾放話，若3年內湖人無緣季後賽，他不會戀棧。



雖然吉米．巴斯最後被妹妹珍妮．巴斯開除，且不得參與湖人的決策，但他目前仍是湖人的共同老闆（co-owner）。



另有記者問魔術強森是否覺得爭取大咖有壓力，他說，沒這回事，「我可是魔術強森，你知道我打過幾次總決賽？那麼你還會覺得我會擔心這種事嗎？我可是在總決賽與柏德（Larry Bird）交手過，我打過9次總決賽，我還打過全美大學體育聯盟（NCAA）的冠軍賽」。（編輯：陳俊碩）1070627