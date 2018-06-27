（中央社記者姜遠珍首爾27日專電）南韓消防當局今天指出，世宗市一處商住兩用建築工地昨日發生火災，導致40人傷亡，其中15人為中國公民。



南韓聯合新聞通訊社指出，有一位中國公民不幸罹難，是50多歲男性，另有14名中國籍傷者，其中一名被燒傷送醫治療，傷勢較為嚴重。



報導說，26日下午1時10分左右，世宗市一處正在建築的商住兩用建築工地起火，共造成3人遇難，37人受傷。



南韓警方、消防部門、國立科學搜查研究院等，將於今天上午在事故發生地展開調查和相關鑑定工作。（編輯：陳惠珍）1070627