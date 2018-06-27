「周刊王」報導，曾任蔡總統行政專機保防官的一名齊姓上尉，在軍中不倫戀，對象還是上校層級的直屬長官，被爆與長官上摩鐵，甚至還涉及違紀與關說。



空軍司令部今天表示，已組成專案小組展開調查，將秉持「勿枉勿縱、嚴懲不怠」的原則，儘速釐清事件原委，以正官箴。(資料照片)



