美國安顧問波頓將會俄外長 談川蒲會細節中央社 (2018-06-27 10:22)
（中央社莫斯科27日綜合外電報導）美國國家安全顧問波頓今天預計將在莫斯科與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行會談，可能還有俄羅斯總統蒲亭，以替蒲亭與美國總統川普之間的峰會鋪路。
波頓（John Bolton）將於格林威治時間16時30分（台灣時間28日0時30分）開完會後舉行新聞記者會，可能將公布峰會時間與地點，克里姆林宮數月來都在嘗試讓峰會能開得成。
蒲亭（Vladimir Putin）3月以壓倒性票數連任後，川普致電恭賀並說兩人很快將見面。然而，蒲亭之後抱怨舉辦這類會議很困難。
美俄關係降到後冷戰時期低點，他們在敘利亞議題、烏克蘭局勢、俄羅斯涉嫌干預美國2016年總統大選與莫斯科遭控策謀3月在英國毒害一名前俄羅斯間諜一事上出現齟齬。
克里姆林宮今天表示，希望會議能談到國際安全與穩定、裁軍、區域問題與雙邊關係。俄羅斯沒有排除波頓與蒲亭舉行會議的可能性，但也沒有證實。
川蒲會預計7月下旬舉行，也就是川普出席在布魯塞爾召開的北大西洋公約組織（NATO）峰會並訪問英國之後。目前還不清楚川蒲會將在哪舉辦，維也納與赫爾辛基都是可能的地點。（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1070627
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