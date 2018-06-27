南韓世宗市1正在興建施工的公寓大樓，於周二下午發生大火，造成40人死傷慘劇，其中有15名中國人死傷，中國方面正在密切與韓方聯繫，以查明死傷中國人的身份中。



初步調查，可能是地下室首先傳出爆炸聲，然後引發火災，由於堆積一些易燃物品和材料，火勢一發不可收拾，濃煙密佈，導致3人死亡、37人輕重傷。據陸媒報導，有15名中國人死傷、其中1死1重傷13人受傷，目前南韓世宗警察局，正在針對建設公司和現場的工人，調查失火原因中。



