曝火箭提議選秀時間改革！多隊高管已積極響應北京新浪網 (2018-06-27 10:30)
選秀大會
日期:6月27日，據《The Score》報導，據知名記者扎克-洛維報導，休斯頓火箭曾提議將選秀大會推遲到自由球員市場開啟后，這一想法得到了多支NBA球隊高層的支持。
在自由球員市場開啟后再舉行選秀，這一提議正得到越來越多NBA球隊高層的支持。
據洛維報導，這一提議是火箭高層在今年4月的聯盟會議上提出來的，當時就得到了聯盟一些頗有威望的球隊高層的支持。
有消息稱，火箭和支持他們的球隊高層正在與聯盟高層一起，著手制定新的休賽期日程表。
將選秀推遲至少一周，推遲到自由球員市場開啟后，將有助於各隊更清楚本隊的薪資狀況，可以讓他們在選秀前先去簽約自由球員來填充陣容。此外，各隊也可通過交易選秀權來降低薪資總額。
不過，將自由球員市場推遲至少一周開啟，可行性也不是很大，畢竟聯盟需要時間來核算收益，包括總決賽各項收益，才能制定出新賽季的工資帽。而NBA各隊也會因為要同時著手準備選秀和簽約自由球員而被迫分散資源和注意力。
具體該如何變革，拭目以待。（魑魅）
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