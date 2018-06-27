日期:6月27日凌晨，巴西隊召開賽前新聞發佈會，球隊主帥蒂特提前公佈了小組賽末輪同塞爾維亞的首發陣容。他表示，巴西將採用和對陣哥斯大黎加時相同的首發11人，而米蘭達將擔任本場隊長。

蒂特在發佈會上確認，同塞爾維亞的比賽，他不會改變球隊的首發陣容，阿利森仍將擔任首發門將，後衛線分別是法格納、米蘭達、蒂亞戈-席爾瓦、米蘭達和馬塞洛，中場三人分別是卡塞米羅、保利尼奧和庫蒂尼奧，前場三叉戟則是威廉、內馬爾和熱蘇斯，而米蘭達將會在本場比賽擔任隊長。

在上一場同哥斯大黎加的比賽中，蒂特就用這套首發2-0戰勝了對手。目前巴西隊1勝1平積4分，憑藉凈勝球優勢暫列小組賽的第一位。

（路易）