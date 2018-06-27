轉自：新民體育

作者：古力

凌晨2點的比賽，為了我的偶像C羅，即使再累，我也硬撐著熬夜看球。而今天凌晨，儘管這個結果讓我舒了一口氣，過程卻感覺有些膽戰心驚。

總感覺，小組賽三輪，葡萄牙一場不如一場。今晨兩場比賽都驚心動魄，各種出線可能都存在，「雙牙」所在的這個組堪稱死亡之組，每支球隊實力都太接近。兩場平局，恰恰說明了這點。「雙牙」有驚無險，後面淘汰賽才是真正檢驗實力的時刻。

喜歡C羅已經很多年了，他不但個人有球星魅力，有氣場，最重要的是，這麼高水平還這麼努力。33歲的年齡有著23歲的身體，如果沒有極強的自律性，是根本不能做到的，而且也有不少人說過，我的球風有點像C羅……當然，這是玩笑，不過也是我的個人願望。

很多人都知道我喜歡足球，不但喜歡看球更喜歡自己踢球。說來也有趣，我是進入中國棋院后才開始喜歡踢球的。其實，我們圍棋選手中，喜歡踢球的很多。對我們而言，平時基本都坐著，不下棋的時候就最好去跑跑跳跳鍛煉身體，踢足球就成了大多數人的選擇。

任何事物都有共通性，足球和圍棋也是這樣。看似截然相反的兩項運動，其實關鍵都在於調兵遣將的運籌帷幄。足球場上，雖然個人能在瞬間扭轉局勢，就好像下棋時的神來之手，但畢竟都是小概率，最重要的還是層層推進的統帥部署——我們就是裁判，棋子就是自己的隊員。相比足球，圍棋的遣兵調將可能需要更努力和仔細，一招錯則全盤錯。

很多人都問我看好哪支球隊奪冠，說實話，小組賽進入第三輪，感覺更難預測了。儘管比利時目前狀態火熱，但我感覺還需要磨練；而德國要是能出線，其實後勁還是挺厲害的。至於英格蘭，遇強不強是他們傳統，從歷屆來看成績都不佳。世界杯的舞台更需要底蘊。從內心說，我還是期待葡萄牙能像兩年前的歐洲杯那樣，笑到最後。