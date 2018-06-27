對自由市場壓力山大？魔術師這回應太霸氣了！北京新浪網 (2018-06-27 10:36)
魔術師
日期:6月27日，據美媒報導，當被問到對於引進大牌自由球員是否感到有壓力時，洛杉磯湖人籃球事務總裁魔術師約翰遜霸氣回應：「沒有，我可是魔術師啊！」
身為湖人總裁的魔術師近日放出豪言，如果今夏和明年夏天無法給湖人帶來一位大牌自由球員的話，他會主動「引咎辭職」。時至今日，湖人仍有可能成為勒布朗-詹姆斯、保羅-喬治和卡瓦伊-萊昂納德這3名大牌自由球員的新東家。
魔術師豪氣干雲，但這麼說是否會讓自己騎虎難下？
據記者Mike Bresnahan發推報導：「自由球員市場將在本周末開啟，魔術師聲稱他沒感到絲毫壓力。『你知道我打過多少次總決賽嗎？你認為我會為這種事擔心？』魔術師說，『我參加過9次總決賽，還和拉里-伯德對抗過。我完全沒壓力，我可是魔術師約翰遜啊！』」
近日，湖人老闆珍妮-巴斯也在參加NBA頒獎禮時表示：「考慮到我們的年輕核心和即將加盟的新球員，我對我們的管理層充滿信心，會放手讓他們去打造球隊，不管是通過交易，還是通過簽約自由球員，或者是選秀。」
以魔術師在NBA的成就和聲望，或許他這麼說並非是在說大話。（魑魅）
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