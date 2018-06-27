在俄羅斯當地時間6月26日傍晚，德國隊將在小組賽最後一輪的比賽中迎戰韓國隊，在上一輪驚險取勝瑞典之後，德國隊本場比賽需要凈勝兩球還能保證小組出線的資格。賽前，德國隊主教練勒夫出席了例行的新聞發佈會。

勒夫確認，在上場比賽中鼻樑骨折的魯迪將缺席本場比賽：「魯迪的鼻樑多處骨折，將無法參加明天的比賽，他可能還需要2-3天才能回到場上。所以派他上場是沒有任何意義的，即使是戴著面具。博阿滕將因傷停賽，胡默爾斯傷愈歸隊，明天可以出場。」

對於在上場比賽中沒能首發出場的厄齊爾，勒夫表示：「厄齊爾在與瑞典隊的比賽后在訓練中狀態很好，赫迪拉也是，當然其它沒有出場的球員也會有機會。」

在前兩屆世界杯上穆勒均為德國隊貢獻了五粒進球，但是在俄羅斯到目前為止依然顆粒無收，對此，勒夫表示：「我在與墨西哥的比賽之後就和穆勒進行了長談，我們對他在比賽中的表現進行了分析，他是一個很善於接受建議的球員，熟悉穆勒的球員都知道他總是很樂觀，總是希望變得更好，對於我們而言他是一名很重要的球員。」

兩戰過後，德國所在的F組四支球隊均有出線的機會，勒夫說道：「我不會去計算各種各樣的出線可能，當然我們會看墨西哥與瑞典的比賽情況並進行調整。我們必須要至少2球取勝韓國才能確保出線，我們的命運在自己的手上，我們定會全力以赴。」

對於下場對手韓國隊，勒夫說道：「韓國有很多擅長反擊的球員，這是他們的長處。在中場他們的逼搶會比瑞典更為積極，他們希望能夠在中場斷球獲得反擊的機會，這一點是我們在比賽中要注意防範的。我們不會對孫興慜進行人盯人防守，他在場上活動範圍很大，快速插上能力很強，這就要求我們每個防守隊員都要小心，注意不要在進攻中丟球。」

在取勝瑞典之後，德國隊員的情緒高漲不少，對此，勒夫說道：「在與墨西哥比賽后隊內情緒很差，大家壓力都很大，在取勝瑞典之後，大家終於卸下了包袱。另一方面球隊也沒有過度樂觀，因為在朝著八分之一決賽的路上我們只是邁出了一小步，還需要在下場比賽中取勝韓國。大家不應該在取勝後過度樂觀，繼續保持比賽的緊張。」

勒夫在採訪中對下場比賽的首發陣容說道：「我在訓練中感受到了隊員們希望贏下韓國的決心，我會考察每個隊員的能力，並看他怎麼能夠對球隊提供幫助，每個球員都有自己的特點，我們按照他們各自的長處組建一支球隊。」

（寧俊）