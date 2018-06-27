淫魔製片爆與酒店大亨勾結 把飯店當「狩獵場」逞私慾NOWnews今日新聞 (2018-06-27 10:21)
好萊塢王牌製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）去年被踢爆性醜聞，有多名女性指控溫斯坦利用權勢對她們性侵、性騷，後續也引發好萊塢及全球的MeToo運動，前陣子溫斯坦主動到案說明，但出庭時堅決否認淫行，有外媒揭露，溫斯坦與酒店大亨希普利亞尼（Giuseppe Cipriani）狼狽為奸，將對方的酒店當作自己的「狩獵場」，變態行徑令人髮指。
據美國網站「Daily Beast」報導，溫斯坦與希普利亞尼有20多年交情，溫斯坦除了投資好友生意，也會邀請名人為對方事業站台，而希普利亞尼則介紹美女當作回報，知情人士表示兩人都愛「權力、鈔票與美女」。溫斯坦被訴的性騷案中，就有3件發生在希普利亞尼旗下的酒店，女星勞倫（Lauren Sivan）向「Daily Beast」表示：「那裡是他的狩獵場」，透露溫斯坦可以在那裡做任何他想做的事。
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