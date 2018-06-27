▲曹西平聽到「世代交替」，替阿妹打抱不平。（圖／NOWnews攝影中心、翻攝曹西平臉書, 2018.06.27）

第29屆金曲獎圓滿落幕，原本女歌手呼聲很大的張惠妹，被徐佳瑩打敗無緣奪下第4座金曲歌后寶座，阿妹也因此被虧「世代交替」，讓資深藝人曹西平在臉書上痛批「聽了很諷刺。」

▲張惠妹身穿改良式原住民服飾展現氣勢。（圖／NOWnews攝影中心，2018.06.27）

曹西平25日在有感而發表示，看到以前自己上節目畫面，覺得那些美好回憶都過去了，從年輕到老綜藝節目裡什麼場面沒見過，想到阿妹被說「世代交替」，他表示「聽了就很諷刺，很多人是永遠替代不了的，因為這個人就是經典。」曹西平強調，「出道時你們都還不知道在哪裡啊，憑什麼幫誰打分數」、「不知道你們是老幾」，他表示演藝圈就是如此，藝人永遠都要被消費的。

▲曹西平說：「經典就是經典，絕對是無法被世代交替的。」（圖／翻攝曹西平臉書, 2018.06.27）

曹西平稍早針對金曲獎「世代交替」再度開砲，「有什麼經典歌曲就算得獎又如何，人不紅歌曲也不紅」、「你們真的認為你們很紅嗎真的可以世代交替嘛」，最後強調，經典就是經典絕對是無法被世代交替的。

▲曹西平25日發文。（圖／翻攝曹西平臉書, 2018.06.27）

▲曹西平27日發文。（圖／翻攝曹西平臉書, 2018.06.27）