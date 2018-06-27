▲Messi（圖／美聯社資料照／達志影像）

阿根廷在D組最後一輪小組賽，靠著梅西（Lionel Messi）及羅霍（Marcos Rojo）的進球，2：1擊敗「非洲雄鷹」奈及利亞，驚險晉級16強，而梅西表示：「阿根廷不該在第一輪出局。」

就在首戰與冰島踢和、3:0敗給克羅埃西亞之後，梅西與阿根廷承受龐大壓力，但他卻相信球隊仍佔有優勢，他說：「這真的是很驚奇的晉級之路，我們付出不小代價，但絕對不該在第一輪就打包回家。所以我們都很高興，我們知道最終會贏球，但沒想到過程如此艱辛。」

梅西坦承，正當球隊為了尋求晉級而神經緊繃，認為這場勝利是「球隊的巨大的壓力釋放」。對於這場比賽，梅西說：「這是一場相當平衡的比賽，上半場比賽我們就獲得掌控，比對方有更好的球權，即使踢進第一球後仍然繼續創造機會，我們認為下半場也是如此。然而對手還是罰球得分，這讓晉級的任務更加艱辛，因為我們神經更加緊繃，時間感覺過得更快。」

面對來自球迷的壓力和批評，讓梅西兩年前曾經短暫退出國家隊，但他也由衷感謝球迷在聖彼得堡的加油吶喊，他說：「我想要感謝所有球迷的犧牲，並且坐滿這座球場。在阿根廷的人們也和我們患難與共，雖然偶有批評，但他們不會真的在心上，他們持續相信著我們，而且對國家的情感凌駕其他事情之上。」