【大成報記者羅蔚舟/竹科報導】在AI炙手可熱的發展趨勢中以及提升整體產業產值高度的期待下,新竹科學工業園區管理局攜手台灣新竹科學園區產學訓協會,共同針對AI這個重大的議題,訂於7/6日舉辦一場規模最大的【The Future AI】國際產學技術論壇,由新竹科學工業園區王永壯局長及台灣新竹科學園區產學訓協會理事長張懋中校長共同主持,特別邀請台灣人工智慧學校校長、中研院院士/哈佛大學的孔祥重教授主講「Deep Learning: Why It Matters to Most of Us.」主題,並邀請產官學各界人士齊聚腦力激盪,共同討論AI大願景。成立於106年11月20日的台灣新竹科學園區產學訓協會,首任理事長係由交通大學張懋中校長獲選,該協會緣起於新竹科學工業園區王局長上任之初,積極拜訪廠商,希望對竹科廠商不是只有表面接觸,而是可以比較深入了解廠商的各樣發展以及需求。王局長深切體認到竹科成功的因素在於產官學研各方面的通力合作,尤其新竹有交大、清大等學術單位的基礎扎根,還有工研院等科技機構的前瞻研發,因此,希望能將各大學的實力,加上園區廠商和科技機構,構築一個密切的產學合作網絡,打造竹科成為一個科技平台,產生更好的凝聚力,提供廠商最好的服務。於是在竹科管理局補助指導下,「2016竹科覓活水-產官學研交流媒合平台」於105年12月22日正式啟動。新竹科學工業園區轄屬六個衛星園區,分別是新竹、竹南、銅鑼、龍潭、宜蘭與新竹生物醫學園區等科學園區,截至目前,核准廠商數已經超過520家,員工超過15萬人,實收資本額超過1兆元。竹科園區內設有數個國家級實驗研究機構,除了財團法人同步輻射研究中心之外,另有國家實驗研究院,包含國家高速網路與計算中心、國家太空中心、晶片系統設計中心、奈米元件實驗室、儀器科技研究中心。此外,竹南科學園區也設有國家衛生研究院及台灣動物科技研究所。台灣新竹科學園區產學訓協會將結合北部地區重點大學能量,及新竹、竹南、龍潭、銅鑼、宜蘭、新竹生物醫學六大科園區,推動區域產業創新,發揮群聚效應,帶動產業轉型。█AI扮演連結物聯網及雲計算的關鍵角色 創造產業新價值及巨大的商業應用從2005年11月17日,訊息世界峰會上,國際電信聯盟發布了《ITU網際網路報告2005:物聯網》,其中指出「物聯網」時代的來臨開始,萬物互聯成了全球所有產業的焦點,產業應用與標準也進入了百家爭鳴的戰國渾沌時代。直到2016年底,AlphaGo在全球驚嘆中擊敗了中、韓一流圍棋棋手,加上當年10月美國白宮發佈一篇有關人工智慧的報告Preparing for the Future of Artificial Intelligence,正式的宣告AI將扮演連結物聯網以及雲計算的關鍵角色,創造所有產業的新價值以及巨大的商業應用。Gartner預估,2018年全球AI產值將達1.2兆美元,較去年增加70%,預估到2022年,相關產值將達3.9兆美元。MarketsandMartets也預估AI晶片總體市場產值從2016的8.6億美元以年均複合成長率(CAGR) 62.9%,到2022年將達到160.6億美元。這些產值換算成國家GDP的成長更是超乎想像,AI應用接受度越高的國家,將對其GDP產生貢獻愈大。根據美國諮詢機構埃森哲(Accenture)最新報告How Artificial Intelligence Can Drive China’s Growth,估計到了2035年,以智慧機器為主的AI產業,因為AI周邊的智慧機器人和智慧機械產業將創造巨大的經濟前景,可望拉抬國家的經濟成長率(GDP)成長貢獻,例如:美國2%、日本1.9%、中國1.6%。若以這八個國家為基準算出AI對GDP平均貢獻率是1.6%,則我國2035年GDP可達3.6%。同時,AI創造經濟可能驅動全球12個大經濟體之16個行業的企業盈利能力平均提高38%,且經濟成長達14兆美元的額外總增加值(GVA)。█【The Future AI】國際產學技術論壇為產學注入新知,新竹科學園區管理局在這次【The Future AI】國際產學技術論壇,特別邀請國際知名學者孔祥重教授與大家分享「Deep Learning :Why It Matters to Most of Us.」主題。台灣新竹科學園區產學訓協會表示,第三波AI人工智慧浪潮席捲全球,這次期能透過孔院士專業研究及分享,讓與會聽眾了解未來發展趨勢以及對策,同時透過會中邀請產、官、學各界人士齊聚腦力激盪,希望能對此瞭解臺灣未來在人工智慧的發展方向。孔祥重院士十餘年來,往返台灣、美東,不辭辛勞地為我國多項科技研發與建設計畫提供關鍵性指導。舉如數位台灣計畫(e-Taiwan)、行動台灣計畫(M-Taiwan)、電信國家型計畫、網路通訊國家型計畫等資通領域重大計畫之發展方向與策略,均在其手中擘劃完成,奠定可與國際匹敵的基礎,對我國全球競爭力影響深遠。【The Future AI】國際產學技術論壇,活動免費報名,並備有餐點,歡迎各界人士踴躍報名參與,名額有限,額滿為止。論壇時間:106年7月6日(五) 上午 9:00 - 12:00論壇地點:新竹喜來登大飯店3樓東館宴會1廳(新竹縣竹北市光明六路東一段265號)報名網址:http://www.sipa-iat.net/blank-1活動承辦人:翁淑怡小姐/TEL:03-5131591/E-Mail: wonsherry@gmail.com陳映辰小姐/TEL:03-5131592/E-Mail: mylovelybox@gmail.com(圖由新竹科學工業園區管理局提供/新竹科學工業園區管理局攜手台灣新竹科學園區產學訓協會,共同針對AI這個重大的議題,訂於7/6日舉辦一場規模最大的【The Future AI】國際產學技術論壇,特別邀請台灣人工智慧學校校長、中研院院士/哈佛大學的孔祥重教授主講「Deep Learning: Why It Matters to Most of Us.」主題,並邀請產官學各界人士齊聚腦力激盪,共同討論AI大願景,活動免費報名,並備有餐點,歡迎各界人士踴躍報名參與,名額有限,額滿為止。)