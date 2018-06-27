【大成報記者于郁金/綜合報導】天氣日漸炎熱，為預防疫情滋生，影響居民身體健康，高雄市後備指揮部陸續開始安排期程逐步對轄屬各區實施防疫、消毒、打掃、淨攤的工作；日前規劃由茄萣區後備軍人輔導中心針對轄屬區域實施掃街公益活動，共同維護居民的身體健康。為使居民所到之處都可以乾淨，不致威脅身體健康，高雄市茄萣區後備軍人輔導中心，日前前往萬福里實施掃街活動，由輔導中心邱水永帶隊，動員中心幹部及眷屬30餘員，期藉由維護環境整潔，徹底清除病蚊媒介，讓居民可以開心生活。邱水永主任表示，防範於未然，本次清掃活動希望藉由每個幹部的一份力，用實際行動共同維護社區清潔，消滅媒蚊孳生源，以及防範水溝被落葉，或垃圾掩蓋導致積水等淹水的狀況，讓居民有一個乾淨生活環境，這樣的工作也是行善事表現，會讓人樂在其中，幸福滿足。