掃街公益活動 發揮軍愛民精神大成報 (2018-06-27 08:38)
為使居民所到之處都可以乾淨，不致威脅身體健康，高雄市茄萣區後備軍人輔導中心，日前前往萬福里實施掃街活動，由輔導中心邱水永帶隊，動員中心幹部及眷屬30餘員，期藉由維護環境整潔，徹底清除病蚊媒介，讓居民可以開心生活。
邱水永主任表示，防範於未然，本次清掃活動希望藉由每個幹部的一份力，用實際行動共同維護社區清潔，消滅媒蚊孳生源，以及防範水溝被落葉，或垃圾掩蓋導致積水等淹水的狀況，讓居民有一個乾淨生活環境，這樣的工作也是行善事表現，會讓人樂在其中，幸福滿足。
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