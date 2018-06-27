▲蛋白S缺乏症的孕婦，到生產的時候至少要打到600支肝素。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.27）

從韓國遠嫁來台灣的莎莉（化名），為求有子女在台灣做試管嬰兒，也成功懷了身孕，沒想到卻接連兩次都出現流產現象，精神壓力之大，不是一般人可以想像的，彰化博元婦產科院長蔡鋒博醫師檢查發現莎莉罹患蛋白S缺乏症，是造成流產的主因，經施打低分子量肝素LMWH治療，目前懷孕16週，情況穩定，蔡鋒博說，莎莉勇敢求子的精神真的很使人感動。

▲博元婦產科院長蔡鋒博醫師說，孕婦有嗜血栓性疾病時，常表現出習慣性流產或死產的情形。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.27）

蔡鋒博指出，35歲的莎莉，曾接受二次試管嬰兒治療，到6週有心跳，沒想到，進入第7週竟然心跳停止，莎莉回到韓國首爾進行流產手術，這種習慣性流產卻接連的發生，因此，把莎莉轉介到醫學中心進一步檢查，發現莎莉有抗磷脂質症候群及蛋白質S缺乏症，在接受第三次試管嬰兒治療植入胚胎前，開始每天打兩支低劑量支肝素LMWH，連續打了230支，到生產的時候至少要打到600支肝素。

▲蛋白S缺乏症是造成懷孕婦女習慣性流產的主因，孕婦有嗜血栓性疾病時，常表現出習慣性流產或死產的情形。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.27）慣性流產或死產的情形。（記者張溎壕攝）

蔡鋒博表示，習慣性流產影響了約5%的婦女生育，大部份與血栓性疾病影響胎盤的功能有關。因為，早期妊娠8到10週的時期,妊娠囊中的卵黃囊的血循環逐漸消失，臍帶胎盤的血循環系統取而待之。所以孕婦有嗜血栓性疾病時，常常表現出習慣性流產或死產；這類嗜血栓性疾病就是蛋白S缺乏症常見的一種。

▲博元婦產科院長蔡鋒博醫師說，孕婦有嗜血栓性疾病時，常表現出習慣性流產或死產的情形。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.27）

蔡鋒博進一步說明，蛋白S是一種的依存維生素K的血漿醣蛋白，發現在血液中，預防過度形成血塊，是一種「天然的抗凝血劑」。蛋白 S缺乏症發現於1984年，可以是遺傳先天性亦可以是後天獲得性疾病，無性別或種族性差異，約 1/ 500 至 1/ 3000 的人有遺傳先天性蛋白S缺乏症；已知最少有100種以上的基因突變引起蛋白 S 缺乏症。

▲蛋白S缺乏症是造成懷孕婦女習慣性流產的主因，孕婦有嗜血栓性疾病時，常表現出習慣性流產或死產的情形。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.27）

蔡鋒博說，蛋白S缺乏症因容易凝血及產生血栓，而阻礙子宮胎盤的血液循環；其對胎兒的傷害有：血流減少、過度凝血、及血管損傷。因此蛋白S缺乏症會引起習慣性流產、胎兒生長遲滯、胎死腹中、死產、及其他血栓性栓塞症。依據Lancet（刺絡針）雜誌的報告，蛋白S缺乏症之類的嗜血栓性疾病流產危險率(危險對比值)為1.35，中止妊娠危險率為2.9，而其死產的危險率更高為3.6。之所以有較高危險的死產率，與其針對胎盤血循環形成血栓栓塞的特性有關。