Python全國大專校院程式設計競賽 吸引全國大專程式好手參加中央社 (2018-06-27 09:45)
Python全國大專校院程式設計競賽 吸引全國大專程式好手參加
(中央社訊息服務20180627 09:44:53)由財團法人中華民國電腦技能基金會舉辦的「Python全國大專校院程式設計競賽」，6月24日於北中南三區隆重舉辦。參賽選手來自全台各大專院校，共吸引250餘名資訊好手一較高下。 參賽選手表示：線上即時評分的程式設計競賽很刺激，在作答過程中需要不斷的修正程式碼，才能達成題目要求，十分考驗對程式撰寫的技巧與熟悉度。帶隊老師也表示：同學們藉著這樣的活動挑戰自己在短時間內熟悉程式撰寫及解決問題能力，也提升了大家在課餘熱烈討論與不斷練習的熱誠。 競賽成績名次將於7月18日(三)公佈於競賽官網：http://www.tqcplus.org.tw/python2018/Index.aspx
訊息來源：財團法人中華民國電腦技能基金會
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/236612.aspx
關鍵字：
上一則：臺蒙醫療交流 成果豐碩
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Rech18 沐浴乳．麗仕 沐浴乳．Sofei 沐浴乳．菲蘇德美 沐浴乳．艾草沐浴乳．男性 沐浴乳．蜜妮 沐浴乳．施巴 沐浴乳．男性沐浴乳．DUSKIN 沐浴乳．洗髮沐浴乳．AVALON 沐浴乳．美琪 沐浴乳．嬌生 PH5.5 沐浴乳．沐浴乳 澎澎．naive 沐浴乳．ROYAL 沐浴乳．沙威隆 沐浴乳．沐浴乳 Chanel．Citrus 沐浴乳．高絲 沐浴乳．白雪沐浴乳．EVE 沐浴乳．沐浴乳 lux．HAPPY BATH 沐浴乳．沐浴乳 600ml．080 沐浴乳．日本 沐浴乳．白雪 沐浴乳．Hempz 沐浴乳
- 歌林 MIT14吋桌立扇 KF-SJ1402兩入組
- 【OZ 歐舒】奧德莉4尺大茶几
- 【MIZUNO 眼鏡】β鈦工藝休閒半框(黑#MF1226 C05)
- MEMORIGIN 萬希泉 永恆系列陀飛輪腕錶-黑/42mm
- 【OZ 歐舒】班頓4尺二門一抽大茶几
- B.FRIEND MK1R CHERRY軸(紅軸)多彩發光機械鍵盤(附專用保護
- 好神 美國鮮切嫩肩一口骰牛排+霜降牛肉片20件組(骰牛10包+
- CASIO 卡西歐 EDIFICE 皮革錶帶三眼石英男錶 EFV-500L-7A
- NIKE ROSHE ONE 男款休閒鞋 輕量 慢跑鞋 耐磨 超透氣 避震
- 【DC-Cable】HDMI 線 2.0版(訊號線 1.8M)
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》