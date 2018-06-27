Python全國大專校院程式設計競賽 吸引全國大專程式好手參加



(中央社訊息服務20180627 09:44:53)由財團法人中華民國電腦技能基金會舉辦的「Python全國大專校院程式設計競賽」，6月24日於北中南三區隆重舉辦。參賽選手來自全台各大專院校，共吸引250餘名資訊好手一較高下。 參賽選手表示：線上即時評分的程式設計競賽很刺激，在作答過程中需要不斷的修正程式碼，才能達成題目要求，十分考驗對程式撰寫的技巧與熟悉度。帶隊老師也表示：同學們藉著這樣的活動挑戰自己在短時間內熟悉程式撰寫及解決問題能力，也提升了大家在課餘熱烈討論與不斷練習的熱誠。 競賽成績名次將於7月18日(三)公佈於競賽官網：http://www.tqcplus.org.tw/python2018/Index.aspx



訊息來源：財團法人中華民國電腦技能基金會



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