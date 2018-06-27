目前戰績0勝2負的南韓，要從小組出線的機會渺茫，在輸給墨西哥後，「南韓一哥」孫興慜也難過地流下英雄淚，不過他否認是因為兵役問題而哭，而是覺得自己對不起南韓球迷。

「真的非常不幸，我對不起所有人，我對不起隊友們，對不起球迷，對不起教練組，所以我才哭了。」孫興慜受訪時如此表示。

孫興慜之前曾表示，由於南韓隊打得是防守反擊，而自己作為球隊前鋒，如果不能進球對整體攻勢影響非常大，所以一切責任都在他身上，覺得很對不起南韓的人民。

接下來的比賽，南韓必須大勝德國2球才有機會，孫興慜表示無論如何、就算只有1%機會也要全力去拚，球是圓的一切都有機會。