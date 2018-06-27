殺夫 蘇丹法院推翻少婦死刑判決中廣新聞網 (2018-06-27 10:01)
蘇丹一個19歲的少婦殺死性侵她的丈夫，初審被判死刑，上訴之後，獲得改判五年徒刑，在信奉伊斯蘭教的蘇丹，這意義重大。
諾拉被迫嫁給年紀比他大了將近一倍的表親，新婚夜，丈夫找了一批親友，幫忙壓制她，性侵得逞，第二天，準備如法炮製的時候，被諾拉砍死，諾拉被伊斯蘭法庭判處絞刑，這個案子引發國際喧騰，140萬人聯署為她求情，許多名人加入聲援，蘇丹上訴法院撤銷死刑判決，不過她還是得坐牢。
根據聯合國的統計，蘇丹三分之一的女性，不到18歲就被迫走入婚姻。
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