（中央社華盛頓26日綜合外電報導）川普角逐美國總統時的競選團隊總幹事曼納福特（Paul Manafort）今天遭遇重大挫敗，一位先前對他表示些許同情的聯邦法官，拒絕撤銷特別檢察官穆勒對他提出的控告。



美國維吉尼亞東區聯邦地區法院（Eastern District of Virginia）法官艾里斯（T.S. Ellis）裁決，穆勒（Robert Mueller）2017年5月獲司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）合理任命，有起訴曼納福特的權限。



艾里斯也披露2017年8月羅森斯坦一份手寫的機密備忘錄，上面寫著授權穆勒，調查曼納福特是否「犯下勾結俄羅斯政府官員，參與俄羅斯政府干預2016年大選企圖的罪名」。



曼納福特的發言人婉拒評論。



「由於特別檢察官的任命符合憲法關於官員任命的要求，也符合代表美國執行刑案訴訟權限的相關法規，這位特別檢察官有法律調查及起訴權限，撤銷替代起訴書（superseding indictment）於法無據。」



今天的裁決，是聯邦法官第2次確認穆勒的起訴權，這對穆勒繼續調查川普競選團隊是否勾結俄羅斯的「通俄門」案，具有廣泛且重要意涵。



先前哥倫比亞特區的聯邦地區法院法官傑克森（Amy Berman Jackson）也拒絕撤銷對曼納福特的提告。當時曼納福特的律師指控羅森斯坦違反司法部有關指派特檢的規定，想藉此質疑穆勒的調查。



曼納福特在華府和鄰近維吉尼亞州面臨的兩項起訴，都是因為穆勒「通俄門」調查而起。



維吉尼亞州一案7月開審，華府一案則排定9月展開審理。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1070627