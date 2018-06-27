【大台灣旅遊網TTNews記者蔡聰挺】新竹縣五峰鄉竹62線狹窄多彎，不但當地住民進出不便，許多入山休閒的遊客也常因路況不熟發生事故；經五峰鄉公所提案後獲交通部將竹62線道路改善計畫列入生活圈交通道路系統建設計畫，獲得補助3535萬元。鄉道竹62線是由縣122道路通往花園村、竹林村多個部落主要聯絡道路，並可做為羅平道路的替代道路，它的路線狹窄多彎之外，且道路上方陡峭，每逢颱風豪雨就容易產生落石及坍方，因此五峰鄉公所向交通部提出道路改善計畫，這次獲列生活圈交通道路系統建設計畫的山地原住民地區公路系統道路易致災路段改善工程案件，補助金額為3535萬2000元，地方配合款需883萬8000元，道路改善計畫的預算總金額為4419萬元，由新竹縣五峰鄉公所辦理發包。鄉道竹62線道路改善計畫的規劃範圍從1k+800到3k+500路段，該段道路位於五峰大橋和主要聚落之間，當地住民與前往當地休閒民眾必經的道路，使用頻率相當高。工程內容包括道路、橋梁和明隧道，完工後將讓當地住民及用路人在雨天時可安心進出，不必再怕碰上落石或邊坡坍方等災情阻礙交通。本工程由五峰鄉公所建設課於2017年12月委託規劃設計、2018年5月工程上網招標，並將於2018年7月初開始動工，總工期為7個月，施工廠商於開工後預定先進行明隧道工程，屆時施工較為危險，因此道路將封閉約3個月(1k+800到2k+300因施作明隧道及羅山二號橋改善工程)，而花園大橋施工時將設有通行便橋提供人車臨時通行使用。工程期間將會為大家帶來一些不便，但為了地方建設，五峰鄉代理鄉長江長彬表示，希望大家全力配合。6月26日上午10時舉行動土儀式，首先由社區居民及五峰鄉公所八仙女的舞蹈拉開序幕，並由長老進行祈福，然後在各級主管來賓致賀詞之後，進行動土儀式，祈求工程順利，人員平安。與會的人員尚有立法委員高金素梅、新竹縣政府原民處副處長廖奎智、五峰鄉民代表會主席曾榮貴、副主席達陸•翡述、多位鄉民代表、花園村及竹林村長、交通部代表等。（攝影／蔡聰挺）大新竹旅遊網：http://hsinchu.tranews.com/