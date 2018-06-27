▲酈英傑接替梅建華，將於2018年擔任AIT台北辦事處處長。（圖／AIT提供 , 2018.6.27）

美國在台協會（AIT）27 日宣布酈英傑（ William Brent Christensen ）將於 2018 年夏接替梅健華（Kin W. Moy），成為 AIT 台北辦事處處長，我國外交部對此表示竭誠歡迎。AIT 乃依據 1979 年的台灣關係法所成立，旨在促進台美人民間的商務、文化及各領域的關係。

AIT 表示，酈英傑有逾 29年 的外交資歷，在多個與台灣和中國相關的高階要職中累積了豐富的經驗。他曾擔任AIT台北辦事處副處長。在此之前則任美國國務院台灣協調處處長，在制訂對台政策上扮演關鍵角色。他曾三度派駐美國駐北京大使館，最近一次是擔任負責環境、科技、和衛生事務的參贊。

AIT 指出，酈英傑曾於國務院人力資源局擔任高階生涯發展顧問，此前在位於夏威夷的亞太安全研究中心（APCSS）擔任外交政策顧問。他的海外派駐經驗還包括香港和南非。他也曾在美國聯邦參議員奧林匹亞‧斯諾的辦公室擔任國會研究員。進入國務院之前，他是美國空軍一員，官拜上尉。

AIT 說，酈英傑是名資深職業外交官，現為公使銜參贊。他擁有喬治‧華盛頓大學的東亞研究碩士學位，以及楊百翰大學的中國文學學士學位。他還獲有奧勒岡衛生科學大學的牙醫學位。他來自猶他州普洛伏市，與夫人布蘭達（Brenda Barrus Christensen）育有三名子女。

外交部對此人事安排表示竭誠歡迎，並細數酈英傑擔任台灣協調處及AIT台北辦事處副處長任內，參與的多項台美關係重要推案，包括我國參與美國「免簽證計畫」（VWP）、簽署新版台美「特權、免稅暨豁免協定」、成立台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）、「國際環境夥伴」計畫（IEP）及「太平洋島國青年領袖計畫」（PILP）等。

此外，酈英傑亦曾協助促成美環保署署長麥卡馨（Gina McCarthy）及國務院經濟暨商務助理國務卿芮福金（Charles Rivkin）等高層官員訪台，對強化台美關係著有貢獻，曾獲外交部部頒贈睦誼外交獎章。

外交部強調，酈英傑充分了解台美各項議題及我國政策立場，且積極參與推動台美關係，以具體行動展現對台灣的堅定支持及深厚情誼。我政府歡迎酈英傑接任 AIT 台北辦事處新任處長，期盼其就任後，帶領AIT續與我方密切合作，在梅健華等歷任處長奠定的堅實基礎上，進一步強化台美夥伴關係。

