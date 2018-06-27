（中央社記者繆宗翰台北27日電）前台商張清交90年代赴陸設廠，數年後工廠破產被迫流落各省市，去年遭強制遣送回台。他日前受訪時不斷感謝海基會居中協助，讓他能再度面對家人，與家人團聚。



「盲流」是中國大陸用來形容無戶籍、無固定居所、收入，竄流在大都市角落的外地人。「台流」如今則泛指在大陸沒有固定工作的台灣人。



陸媒曾報導，台流分布最多在廣東珠三角，其次是福建閩南一帶，從沿海大城市延伸到內陸地區都有，廣東東莞的厚街鎮一度被稱是「台流村」。



張清交1999年赴福建、廣東一帶開設鞋廠，5、6年後因經營不善而倒閉。他日前接受中央社記者訪問時表示，工廠倒閉後，只能與幾個類似遭遇的台灣人輾轉在各省市之間，到處籌辦「台灣美食節」，藉此賺取微薄生活費。



「本來想要賺錢回台灣讓親友看看，結果卻這樣丟人，哪還有臉回來見家人」。就這樣，張清交在中國大陸一待近20年，不僅無臉回家，也沒錢回家。



直到去年11月，他在成都被公安（警方）臨檢，查獲簽證過期，隨即將被遣送回台。他說，陸方通報海峽交流基金會後，海基會人員為他多方奔走，與家人溝通協調，他才得以順利回台。



如今，張清交在弟弟的公司工作，定居苗栗。他表示，像他一樣的台流在中國大陸還有非常多，這些台流的家人不一定願意接受他們。如今自己能回到台灣與家人團圓，沒有太多衝突，真的非常感謝海基會協助。



談到近期的中國大陸各地紛紛推出「惠台政策」，吸納台灣青年，張清交直呼：「別傻了，能從那邊賺到錢的少之又少，多數都是賠錢的。」



他以自身為例表示，當初看上當地的免稅優惠，但幾年後這些優惠政策就被取消了，隨之而來的便是當地官員「索賄無度」；龐大的財務壓力迫使工廠走向關閉一途。



張清交為此奉勸要赴陸創業的年輕人「一定要三思」。（編輯：楊昇儒）1070627