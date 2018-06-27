美對進口車加徵關稅 川普稱相關研究即將完成中央社 (2018-06-27 09:40)
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，政府即將完成加徵歐洲聯盟（EU）進口車關稅的相關研究，並暗示很快就會採取行動。
「我們即將完成對歐盟進口車課稅的研究，他們長期利用貿易壁壘和關稅，占美國便宜。」
川普22日揚言對所有歐盟組裝的進口車課徵20%關稅。一個月前，他的政府才針對汽車進口是否威脅國安展開調查。
代表通用汽車公司（General Motors Co）、豐田汽車公司（Toyota Motor Corp）、福斯汽車集團（Volkswagen AG）等大車廠的美國汽車製造業聯盟（Alliance of Automobile Manufacturers）將提出書面評論警告，若對進口客車課徵25%關稅，會造成美國消費者每年多支出450億美元，也就是每輛車多5800美元成本。
美國汽車製造業聯盟發言人柏魁士（Gloria Bergquist）表示：「根據2017年汽車銷售，全國性而言，這項關稅對美國消費者的衝擊接近450億美元。」
消費者購買美國和外國車輛時，也會感受到較高的進口車零件成本。
記者詢問商務部，尚未獲得回覆。
歐盟執行委員會高官23日表示，歐盟會對美國提高歐盟製造車輛關稅一事有所回應。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1070627
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