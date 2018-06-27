熟悉台灣 酈英傑出任AIT台北處長中央廣播電台 (2018-06-27 08:55)
美國在台協會(AIT)台北辦事處今天(27日)上午宣布由酈英傑(William Brent Christensen)擔任台北辦事處處長，接替現任處長梅健華。
AIT表示，酈英傑的外交資歷超過29年，在多個與台灣和中國相關的高階要職中累積豐富經驗；他曾擔任AIT台北辦事處副處長、美國國務院台灣協調處處長，另曾3度派駐美國駐北京大使館，最近一次派駐的職務是負責環境、科技、衛生事務的參贊。
酈英傑擔任AIT副處長的時間是2012年至2015年，外交部在他離任前曾頒贈睦誼外交獎章，感謝他駐台期間對增進台、美雙邊關係的努力與貢獻；外交部當時表示，「當前台美夥伴關係至為緊密良好，酈英傑副處長任事積極，功不可沒」。
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