美國在台協會(AIT)台北辦事處今天(27日)上午宣布由酈英傑(William Brent Christensen)擔任台北辦事處處長，接替現任處長梅健華。

AIT表示，酈英傑的外交資歷超過29年，在多個與台灣和中國相關的高階要職中累積豐富經驗；他曾擔任AIT台北辦事處副處長、美國國務院台灣協調處處長，另曾3度派駐美國駐北京大使館，最近一次派駐的職務是負責環境、科技、衛生事務的參贊。

酈英傑擔任AIT副處長的時間是2012年至2015年，外交部在他離任前曾頒贈睦誼外交獎章，感謝他駐台期間對增進台、美雙邊關係的努力與貢獻；外交部當時表示，「當前台美夥伴關係至為緊密良好，酈英傑副處長任事積極，功不可沒」。