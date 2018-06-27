數以千萬計的印尼選民今天(27日)將在高度安全警戒下進行地方選舉，在部份強硬派伊斯蘭領袖公開要求印尼總統佐科威(Joko Widodo)下台之際，這次大選可能為2019年的印尼國會與總統大選奠下基調。

這次地方選舉將選出171名市長、執政官和省長，被視為預測2019年印尼總統大選的前哨戰。佐科威已誓言要保護印尼的多元化與溫和的伊斯蘭傳統。一般預料，他將會尋求連任。

選舉是從上午7點(台灣時間8點)開始，將進行6小時，印尼國家選舉委員會預料將在7月9日宣佈官方結果。但在投票結束後數小時，就會有根據出口民調進行的初步計票。

自從印尼第二大城、位於爪哇島(Java)的泗水(Surabaya)上月發生一連串自殺炸彈攻擊，造成30人死亡後，印尼就處於高度警戒。

隨著選民在設立於學校、市政廳和戶外帳篷的投票所投票之際，國家警察和軍方已部署成千上萬人力來確保這次選舉安全。

印尼國家警察總部發言人瓦西斯托(Setyo Wasisto)表示，他們執行平常的警察勤務，並已部署17萬1千名人力配合軍方行動。

印尼恐怖組織「神權游擊隊」(Jemaah Ansharut Daulah，JAD)領袖阿曼(Aman Abdurrahman)因涉及多起恐怖攻擊，22日遭雅加達地方法院判處死刑。神權游擊隊被視為伊斯蘭國(IS)在印尼最大的分支，涉及近來多起恐攻。

專家已警告，阿曼的支持者可能會發動報復攻擊。

印尼有超過1億6千萬人登記為選民，其中逾半是住在爪哇島，光是西爪哇省(West Java)的人口就多達4,700萬人，約等同於西班牙。

民調顯示，親佐科威政黨所支持的候選人，將在像是西爪哇等主要省份贏得勝利，但在去年雅加達(Jakarta)激烈且分裂的省長選舉後，觀察家將關注伊斯蘭勢力對大選的影響力。