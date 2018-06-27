臺蒙醫療交流 成果豐碩



(中央社訊息服務20180627 09:12:41)蒙古國立第三中央醫院26日辦理「2018 NTUH-HOPE臺蒙國際醫療交流計畫」開幕儀式，歡迎推動該計畫的國立臺灣大學附設醫院訪團，並簽署本年度雙方合作協定。



第三醫院副院長S.NARSANTSETSEG致詞時表示，醫療無國界，感謝國立臺灣大學附設醫院多年來協助提升蒙古的醫療技術水平，蒙古的進步，大家都看得到，也是民眾之福。中華民國駐蒙古代表黃國榮則指出，臺灣的醫療技術水平享譽世界，很高興看到臺蒙兩國多家醫院間愈來愈密切的合作交流。



率團來蒙的臺大醫院國際醫療中心執行長朱家瑜指出，這個計畫開辦至今已邁入第9年，除了邀請蒙古專科醫師與護士赴臺培訓外，每年夏季亦依合作醫院的需求，派遣醫護人員來蒙進行臨床指導，今年的主題為心血管疾病。朱執行長表示，樂見此計畫的豐碩成果，很期待在明年迎接第一個10年的到來。



國立臺灣大學附設醫院目前透過「 NTUH-HOPE臺蒙國際醫療交流計畫」與蒙古6家公立醫院建立合作關係，包括國立第一中央醫院、第二中央醫院、第三中央醫院及婦幼醫院、癌症中心、傳染病中心，各家醫院均派員參加開幕儀式，以表達感謝之意。



訊息來源：駐蒙古代表處



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