駐巴拉圭周大使麟夫婦設宴歡迎台北市五人制足球協會張理事長兆祿率團訪巴



(中央社訊息服務20180627 09:16:51) 中華民國駐巴拉圭周大使麟夫婦於107年6月25日晚間歡宴台北市五人制足球協會張理事長兆祿夫婦一行10人，巴國Cerro Porteño足球俱樂部副主席Darío Arce與該俱樂部五人制足球理事長Blas Ojeda，及巴拉圭足球協會(AFP)五人制足球處長José Luis Alder等人也應邀出席餐會，氣氛熱絡愉快。



周大使致詞熱烈歡迎張理事長一行來訪，並表示巴拉圭是我國在南美洲堅實的友邦，60多年來兩國邦誼敦睦，在經濟、貿易、文化及軍事等方面都有密切合作關係，此次張理事長率團造訪，開啟兩國在足球運動交流的契機，大使館也將持續努力，成為台巴兩國在體育合作交流的橋梁及溝通平台。張理事與Arce副主席也表示，樂見台巴未來在五人制足球球員與教練的互訪及訓練上能有進一步的合作。



為促進台巴五人制足球交流，張理事長此行應巴拉圭亞松森傳統足球俱樂部Club Cerro Porteño邀請率團訪問巴拉圭，希望透過體育交流訪問，讓國內青少年足球員與巴拉圭少年足球好手切磋技術，除能積極提升國內足球選手實力，並深入瞭解南美洲友邦巴拉圭的風土民情及足球文化，藉由「體育外交」深化台巴邦誼。本次隨團兩位足球小將陳思行及謝昊倫雖年僅12歲，但與Club Cerro Porteño 15歲的足球員共同練習及比賽，表現毫不遜色，球技獲得該足球俱樂部之教練及球員高度讚賞。



餐會後，雙方相互致贈紀念球衣及錦旗，周大使也致贈全團及與宴嘉賓台巴建交60週年禮品，為當晚餐敘留下美好的紀念。



訊息來源：外交部外館消息



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/236609.aspx