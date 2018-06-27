中華民國協助聖露西亞觀光建設



(中央社訊息服務20180627 09:15:21)中華民國駐聖露西亞大使沈正宗於當地時間6月26日下午與露國蘇富瑞(Soufriere)區國會議員暨農業部第二部長史丹尼斯拉斯(Herod Stanislaus)共同主持我國援贈蘇富瑞蜂鳥海灘公園(Humming Bird Beach Park)計畫第二期款捐贈典禮，蘇富瑞區社區發展基金會主席喬治應邀出席，國家電視台與平面媒體現場採訪。



沈大使致詞時表示，蘇富瑞是露國觀光勝地，該區蜂鳥海灘更是遊客前往旅遊的第一印象，為活絡當地觀光發展，兩國政府自2016年起合作進行蜂鳥海灘公園整建計畫，盼藉此吸引更多國際遊客前來渡假，同時創造當地就業機會。兩國政府未來也將持續透過合作計畫改善露國人民生活福祉。



史部長致詞時肯定我國在協助露國經濟發展進程中貢獻既深且廣，露國人民甚為感激，強調該地居民長久之期盼終獲實現，相信計畫完成後將能進一步帶動地方觀光發展，他未來也將致力強化兩國邦誼，並持續與我國合作為露國人民謀福址。蘇富瑞區社區發展基金會主席喬治除再次感謝我政府外，並強調兩國人民共享自由文化普世價值，未來該會將妥善管理公園設施，確保永續經營。



聖露西亞蘇富瑞區是露國觀光勝地，境內除蜂鳥海灘公園外，還有由兩座火山組成的大皮通山（Gros Piton）及小皮通山（Petit Piton），為世界文化遺產。



訊息來源：外交部外館消息



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