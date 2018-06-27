「Eclipse®易口舒」打造最佳親吻時刻 推出全新「清爽草莓口味」薄荷錠



(中央社訊息服務20180627 09:13:15)一個美好的「吻」，是親密伴侶間表達愛與情感的重要表現之一，備受年輕族群及上班族喜愛的品牌「Eclipse®」，不只助攻民眾清新打開新關係，也因為清新，讓親吻變得更容易，幫助你以清新口氣擁抱交心時刻，即日起全新上市的「清爽草莓口味」無糖薄荷錠，小小一錠立刻帶來清新，加上酸酸甜甜的薄荷感受，讓屬於你們的「莓」好時光就藏在粉紅甜蜜氛圍中。即日起凡購買「Eclipse®易口舒無糖薄荷錠」罐裝產品還可參加抽獎活動，就有機會得到I-PRIMO鑽石對戒，給另一半最真心的新關係。



Eclipse®易口舒無糖薄荷錠，全新「清爽草莓」口味讓草莓戀上清新外國朋友經常用一個「吻」來表達與人友善，而戀人之間的「親吻」則是用來表達熱烈的情愛，擁有親密關係的戀人們，在親吻當下的「清新口氣」，絕對是營造美好氣氛的第一步。台灣留蘭香公司表示：「深受民眾喜愛的『Eclipse®易口舒無糖薄荷錠』自推出以來就大受好評，創下平均每60秒就賣出一罐的銷售佳績，加上不定時的季節包裝、心型錠等特殊錠形，都會造成搶購風潮，即日起『Eclipse®易口舒』推出全新『清爽草莓口味』（建議售價65元），期盼鼓勵消費者以清新口氣開啟最佳親吻時刻，不論打開全新關係或擁抱真心關係，相信可以帶給大家不一樣的清新口味。」



Eclipse®一「錠」開啟美好新關係，送你日本市佔率No.1鑽石品牌對戒Eclipse®易口舒無糖薄荷錠小小一錠，隱含嘴裡，立即給你清新帶勁的好口氣，不論是與好友聚會或是跟心愛的另一半約會，讓你自信自在地與人交談，增添你的個人魅力，在與情人約會前，記得來一「錠」-「Eclipse®易口舒無糖薄荷錠」讓你一秒就能擁有清新自信的好口氣，輕鬆開啟美好新關係！



即日起凡購買「Eclipse®易口舒」罐裝產品即可參與抽獎活動，就有機會獲得日本市佔率第一名的鑽戒品牌「I-PRIMO鑽石對戒」，最高價值新台幣18萬元。



活動辦法：活動期間內凡於指定通路購買Eclipse®任一商品，憑購買發票上網登錄姓名、聯絡電話、e-mail、發票號碼資料，即可參加抽I-PRIMO鑽石對戒，等您來試手氣！ (活動期間:2018年06月20日至2018年07月17日止) ，活動詳情請至https://ez2o.co/3kmbJ 查詢。



訊息來源：戰國策國際顧問股份有限公司



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/236606.aspx