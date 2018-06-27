舞蹈、戲劇、布袋戲與馬戲 臺灣七團隊前進外亞維儂藝術節與愛丁堡藝穗節臺灣季中央社 (2018-06-27 08:57)
舞蹈、戲劇、布袋戲與馬戲 臺灣七團隊前進外亞維儂藝術節與愛丁堡藝穗節臺灣季
(中央社訊息服務20180627 09:12:40)表演藝術是臺灣施展國家「軟實力」的強力管道之一，亦是臺灣在艱困的國際外交險境中，最佳的文化外交利器。透過蓬勃發展、多元繽紛的臺灣表演藝術團隊，不僅為臺灣拓展了國際交流空間，也為臺灣在地球村中爭取一席之地。文化部今年徵選七組表演藝術團隊參與「2018年法國外亞維儂藝術節」與「2018年愛丁堡藝穗節臺灣季」，演出內容有舞蹈、戲劇、布袋戲與馬戲，展現出臺灣豐富多元的文化內涵。文化部期待表演團隊在近月的演出中有優秀表現，將臺灣的文化軟實力帶進全世界，並與各國藝術專業人士與藝術團體建立良好關係，爭取後續邀演機會，耕耘國際市場。
法國外亞維儂藝術節、愛丁堡藝穗節為國際重要大型藝術節慶，每年吸引數十萬藝術愛好者及專業人士前往觀賞，也成為劇團競演、專業社群交流及劇院挑選節目的重要舞台。經由公開徵件，今年各有四組團隊獲選參與「外亞維儂藝術節」與「愛丁堡藝穗節臺灣季」，當中蒂摩爾古薪舞集雙料入選，將接連參與兩地的藝術季。
參與外亞維儂藝術節的團隊當中，蒂摩爾古薪舞集《Varhung∼心事誰人知》、真快樂掌中劇團《孟婆•湯》、方式馬戲《距離》將於絲品劇院演出；與文化部長期合作的CDC-Les Hivernales編舞發展中心，將演出張婷婷獨立製作的《既視感》。2018年法國外亞維儂藝術節將於7月6日至29日舉辦。
參與愛丁堡藝穗節臺灣季的戲劇演出包括：身聲劇場《在自己的房間》、阮劇團《家的妄想：李爾王》，將在改建自古老獸醫院的Summerhall演出。舞蹈演出則有蒂摩爾古薪舞集《Varhung∼心事誰人知》、長弓舞蹈劇場《Bon 4 Bon》，將於蘇格蘭政府支持的國家現代舞蹈中心Dance Base演出。2018年的愛丁堡藝穗節將於8月3日至27日舉行。
經過多年深耕，臺灣團隊2017年於法國外亞維儂藝術節與愛丁堡藝穗節的票房表現及媒體評價雙雙創下佳績，專業藝評及觀眾皆對臺灣的團隊與演出留下深刻印象。今年文化部將延續過往的投入與累積，透過團隊合作、集體呈現的策略，讓臺灣的表演藝術再度受到國際藝壇矚目，獲得更亮眼的成績！(廣告)
訊息來源：文化部
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