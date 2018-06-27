比媒：中國惡意倍增 台灣人護民主上街中央社 (2018-06-27 09:50)
比利時晚訊報26日刊登總統蔡英文相片，報導台灣抗議中國對台灣的惡意作為倍增。（駐歐盟兼駐比利時代表處提供）中央社記者唐佩君布魯塞爾傳真 107年6月27日
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