阿根廷晉級 馬拉杜納對喝倒彩觀眾比中指-兩根中廣新聞網 (2018-06-27 09:31)
阿根廷從世界盃的淘汰邊緣，驚險逃過一劫，闖入16強，死裡逃生的阿根廷，第二階段將對上法國，如果不能力圖振作，它恐怕還是凶多吉少，不過阿根廷、或者說梅西的球迷，不必馬上擔心，就先享受一下勝利帶來的喜悅。（夏明珠報導）
把阿根廷全國的希望背負在肩膀上的小巨人梅西，終於進球了，分組最後一戰，在不贏球就打包的壓力下，梅西在上半場第14分鐘就破網，這是他本屆世界盃首次進球，它也恰好也是2018世界盃開賽以來的第一百分。
阿根廷的喜悅並沒有維持太久，下半場開始不久，奈及利亞就靠著一次罰球追平比分，阿根廷又被置之死地，一比一的膠著一直維持到只剩三分鐘就要結束比賽，效力曼聯的阿根廷後衛羅赫踢進致勝分，阿根廷死裡逃生。梅西興奮的跳到羅赫的背上，千斤重擔彷彿瞬間消失。
聖彼德堡體育場內的阿根廷球迷歡聲雷動，裡面最醒目的一個就是昔日的足球金童、如今已是大叔模樣的馬拉杜納，內心的激動，透過豐富的肢體語言，表露無遺，有一度，他甚至伸出兩根中指，對著下方喝倒彩的觀眾嗆聲。
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