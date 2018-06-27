（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統川普今天針對投資限制措施，支持財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）所採的審慎作法，表示一個強而有力的合併安全審查委員會可以保障美國敏感科技。



川普在白宮向記者發言時說，限制投資美國科技的作法將針對所有國家，而非只是中國。



川普5月29日下令對中國投資實施限制後，美國官員釋出矛盾訊息，梅努欽昨天說，這些限制將適用於「試圖竊取我們科技的所有國家」，白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）則說這些措施將特別聚焦於中國。



川普今天最新發言顯然呼應梅努欽昨天的說法。川普政府內部正激烈討論投資限制範圍，相關措施定於本月29日公布。



川普政府抱怨中國透過設定合資公司成立條件、不公平許可核發政策，以及中國政府支持中企收購美國科技公司的作法，盜用美國智慧財產，因此研擬限制措施來對中國施壓。



川普政府官員說，梅努欽傾向利用一項仍待通過的法案，來加強美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS）對交易的安全審查。



一名政府官員24日告訴路透社，財政部正在研擬提議，禁止中資持股比例在25%以上的公司收購涉及「重大工業技術」的美國企業。



詢及在白宮與共和黨國會議員商討待定限制的內容時，川普說：「我們有全球最棒的科技，大家都在抄襲、偷竊，但我們有偉大的科學家，我們有很棒的頭腦，我們必須好好保護，我們將提供保護，這就是我們在做的事。」



他說：「這可以透過美國外來投資審查委員會辦到。透過這個委員會，我們可以辦到很多事，我們在想辦法解決。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1070627