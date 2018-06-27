桃園一名 58 歲吳姓男子，端午節時和妻子一同前往一處土地公廟拜拜，吳男當時尿急到附近草叢小便，不料竟然驚擾到虎頭蜂窩，慘遭整群虎頭蜂螫傷，經送醫搶救 3 天後，仍不幸宣告不治。

警方調查，端午節當天上午 8 時許，吳男與妻子一起到桃園蘆竹一間土地公廟拜拜。吳男當時尿急走到附近草叢小便，卻沒注意附近有虎頭蜂窩，疑似用撥草、踩踏草叢等動作驚擾了蜂群，慘遭攻擊，最後被叮咬昏迷倒地，被妻子發現後送醫。

經過 3 天的急救，吳男的病情仍未好轉，最後家屬只好忍痛拔管、放棄治療。全案經檢察官相驗之後，確認無其他外力介入，最後遺體由家屬領回，擇期舉辦喪禮。

對此，消防人員呼籲，民眾若是前往郊外或登山時，務必穿戴表面光滑、淺色的長袖衣褲及帽子，避免噴香味、使用化妝品，也應盡量避開虎頭蜂螫人的熱區；若真的發現了蜂群，切記不要揮打，應靜靜離開現場。