天氣晴朗炎熱 台北市高溫資訊亮橙燈中央社 (2018-06-27 09:10)
（中央社記者陳葦庭台北27日電）中央氣象局預報員程川芳表示，今天全台天氣大致穩定，台北市被列為高溫資訊橙色燈號，高屏、花蓮和新北市也亮黃色燈號，提醒民眾注意，也要留意午後雷陣雨。
根據中央氣象局高溫資訊定義標準，若該縣市氣溫可能達攝氏36度以上就達黃燈標準；如果連續3天36度以上或單日氣溫達38度以上則發布橙燈；紅燈標準則為連續3天38度以上。
程川芳說，今天的天氣依然穩定，中午之前各地大多可見陽光，東南部地區及恆春半島偶有不定時局部短暫少量陣雨，午後西半部地區及其他山區因熱對流發展，有局部短暫雷陣雨，提醒民眾午後若前往山區或近山區活動應攜帶雨具，並要留意短暫強降雨的現象。
溫度方面，由於早上天氣穩定，氣溫悶熱，其中，台北盆地、花東縱谷及高屏近山區較容易出現36度以上高溫，其他地方也有約33度以上氣溫。
另外，氣象局也針對台北市發布高溫資訊橙色燈號；新北市、高雄市、屏東縣和花蓮縣則為黃色燈號，提醒民眾中午前後避免在戶外活動。（編輯：梁君棣）1070627
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Sony Xperia XZ Premium (4G/64G版)八核心5.5防水雙卡機※送
- SEIKO SPIRIT 太陽能三眼計時腕錶-銀白/41mm
- Micron Crucial MX500 2TB SSD
- SEIKO精工 SOLAR 時尚風太陽能男錶(SNE471P1)-黑x銀/44mm
- LONGINES浪琴 Conquest 征服者300米計時機械錶-藍/44mm L38
- clarisonic 科萊麗 音波緊顏淨膚儀 旗艦機 白色
- 【日立HITACHI】風乾大容量系列。15kg洗衣風乾機。星空銀SF
- 【Bogazy】 繽紛派對 20吋霧面防刮可加大旅行箱(桃紅)
- 【PUBT移動城堡】公爵L系列-硬殼寵物推車（香檳金）
- 【送法萊絨毯】Venice透氣5cm乳膠床墊-吸濕排汗表布(單大3.
台灣好行41條線暑假半價【中央社】
環團籲撤案護大潭藻礁【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》