（中央社記者陳葦庭台北27日電）中央氣象局預報員程川芳表示，今天全台天氣大致穩定，台北市被列為高溫資訊橙色燈號，高屏、花蓮和新北市也亮黃色燈號，提醒民眾注意，也要留意午後雷陣雨。



根據中央氣象局高溫資訊定義標準，若該縣市氣溫可能達攝氏36度以上就達黃燈標準；如果連續3天36度以上或單日氣溫達38度以上則發布橙燈；紅燈標準則為連續3天38度以上。



程川芳說，今天的天氣依然穩定，中午之前各地大多可見陽光，東南部地區及恆春半島偶有不定時局部短暫少量陣雨，午後西半部地區及其他山區因熱對流發展，有局部短暫雷陣雨，提醒民眾午後若前往山區或近山區活動應攜帶雨具，並要留意短暫強降雨的現象。



溫度方面，由於早上天氣穩定，氣溫悶熱，其中，台北盆地、花東縱谷及高屏近山區較容易出現36度以上高溫，其他地方也有約33度以上氣溫。



另外，氣象局也針對台北市發布高溫資訊橙色燈號；新北市、高雄市、屏東縣和花蓮縣則為黃色燈號，提醒民眾中午前後避免在戶外活動。（編輯：梁君棣）1070627