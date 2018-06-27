目前正在大陸訪問的國民黨前主席吳伯雄，昨天(26號)在銀川會見寧夏回族自治區黨委書記石泰峰，石泰峰期盼吳伯雄返台後，能多介紹寧夏的最新發展，台資企業能利用推動「一帶一路」的機會，寧夏投資興業賺錢。



石泰峰2012年5月間，在擔任江蘇省委副書記的時候，曾率團訪問台灣，參加「江蘇台灣週」活動，與吳伯雄算是舊識。石泰峰向吳伯雄推建寧夏的觀光旅遊資源，有沙漠、黃河，也有塞外江南風光。他歡迎更多台灣旅客前往寧夏觀光。此外，寧夏連接中亞、中東，具有區位優勢，土地與人力成本也有優勢，希望台商放心投資，寧夏一定會打造良好的投資環境。



吳伯雄則對大陸當局有決心、有魄力推動脫貧工作表示敬佩，脫貧工作「連美國都沒做好」。



吳伯雄也說，當前兩岸關係雖然碰到挫折，但他堅信和平發展是大勢所趨，誰也無法阻擋。國民黨無論執政或在野，所堅持的政治互信基礎不會改變，雙方只要秉持互助互利，和平發展必然是人民的選擇。(圖由吳伯雄辦公室提供)



