（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）美國總統川普「零容忍」移民政策備受批評。繼國土安全部長尼爾森、白宮發言人桑德斯後，勞動部長趙小蘭成為最新一位遭民眾抗議的官員。



趙小蘭與夫婿、美國聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）昨晚在喬治城大學參加晚宴離開時，在座車外遭遇抗議人士的畫面，今天在推特上廣為流傳，短短幾小時已經超過百萬人次點閱。



趙小蘭是最新一位因為川普移民政策遭到民眾抗議的官員。



尼爾森（Kirstjen Nielsen）上週在華府一家墨西哥餐廳與抗議人士對峙，抗議人士對她高喊「可恥！可恥！」數天後，桑德斯（Sarah Sanders）透過推特表示，她前往維吉尼亞州一家餐廳用餐時，被要求離去，理由是她替川普效力。



事實上，川普本人也曾被抗議者當面嗆聲。川普上週前往國會與共和黨籍議員討論移民政策後，離開會議室時，就有多名民主黨籍眾議員向他咆哮。



川普上任後，致力於推行非法移民遣返政策，美國政府在美墨邊境拆散非法移民家庭，導致2300多名孩子和父母骨肉分離，此舉招致排山倒海的批評聲浪。



民主黨籍加州聯邦眾議員華特斯（Maxine Waters）就鼓勵民眾若是碰到川普政府官員，不論地點都應當面向他們表達不滿。



但華特斯的這項呼籲並未受到民主黨的支持。聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）就不支持。他接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，他反對騷擾官員。



舒默認為，如果不同意政策，就應該採取行動，透過選舉讓這些人下台。但不應該對政治對手進行騷擾，「這不是美國人」。



連日來多名官員遭受抗議者當面羞辱的新聞不斷，也引發民主文明社會是否該採取這樣的行動表達不滿。有人認為，當選舉無法選賢與能、政策明顯錯誤時，文明必須被擱置一旁，選擇以更激烈的方式表達意見；另一派則認為，應當回到國會進行辯論，畢竟這是辯論並找出各方同意政策的場所，當面羞辱只會模糊焦點。（編輯：屈享平）1070627