（中央社記者鄭崇生華盛頓2018年6月26日專電）美國在台協會（AIT）今天宣布，職業外交官出身的酈英傑（William Brent Christensen）將接下現任AIT台北辦事處長梅健華的職務，預計今年夏天履新。



酈英傑在前總統馬英九主政時擔任AIT台北辦事處副處長，期間也曾代理處長一職，和台灣朝野互動密切良好，而他也將成為AIT遷入內湖新館後的首位處長。



AIT華府總部今天透過新聞稿表示，酈英傑在國務院服務長達29年，擔任過許多資深職，對中國與台灣的事物有豐富經驗，到AIT台北辦事處服務前、曾任國務院台灣事務協調處處長，在制定美國對台政策上扮演要角，此外，他也曾三度派駐美國的駐北京大使館，並曾在香港及南非工作。



酈英傑擔任AIT台北辦事處副處長期間，推動台美關係許多重要進展，包括重啟美台貿易暨投資架構協議（TIFA）會議、促成美國時任環保署署長麥卡錫（Gina McCarthy）及國務院負責經濟暨商務助理國務卿芮福金（Charles Rivkin）訪台，他離任前、獲中華民國外交部頒睦誼外交獎章。



資料顯示，加入國務院前、酈英傑服務於美國空軍，擔任上尉軍醫，而來自猶他州的他畢業於楊百翰大學（Brigham Young University），取得中文學士學位，後於俄勒岡健康科學大學（Oregon Health and Sciences University） 取得牙醫學位，並擁有喬治．華盛頓大學東亞研究碩士學歷。



他和妻子克利斯坦森（Brenda Barrus Christensen）育有3子女。