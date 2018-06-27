世足主辦城市傳炸彈威脅 俄警查未發現爆裂物中央社 (2018-06-27 08:24)
（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯羅斯托夫（Rostov）地區新聞單位今天聲明指出，警方昨晚接獲世界盃足球賽主辦城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的多起炸彈威脅，經過檢查後未發現爆裂物。
路透社報導，聲明指出：「警方在進行所有必要的檢查後，並未發現任何危險物品。」
「目前，所有比賽場地正常運作。」
位於俄羅斯南部的頓河畔羅斯托夫，截至目前已舉行4場世界盃足球比賽，包括昨天克羅埃西亞對戰冰島之役。下場在頓河畔羅斯托夫舉行的比賽是在7月2日。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1070627
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