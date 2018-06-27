根據ESPN王牌記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，洛杉磯快艇和華盛頓巫師已經完成了一筆交易，快艇送出控衛Austin Rivers(小瑞佛斯) ，並從巫師那得到中鋒Marcin Gortat。

隨著「保羅船長」Chris Paul遠走休士頓，Rivers上一季獲得更多發揮的機會，場均能得到15.1分、4助攻、1.2抄截，近日他才剛剛決定執行下個賽季1270萬美元的球員選項。

據了解，會將Rivers交易出去的主要原因是球團想要排解隊內的矛盾，許多人認為Rivers受到其父親Doc Rivers的青睞，所以得到更多機會。而要平息球員們的不滿，只能放棄Doc或Austin其中一人，而後者顯然更為容易。

至於Gortat，他和巫師主控John Wall之間的矛盾一直是大問題，在球團視Wall為球隊核心的情況下，他的走人並不讓人感到意外。

而快艇得到Gortat，也意味著當家中鋒DeAndre Jordan的離開將成為可能；而如果Jordan回來，Gortat將成為替補。