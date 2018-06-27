最近台灣很喜歡討論年紀，好像老了就該被淘汰，好像老了就不該重出江湖。其實老或不老，不能用年紀當成判斷標準。基本的判斷標準是觀察力、變革力與學習力。

在5G的網路時代，到底什麼人會被淘汰？不一定是老人，而是觀察力、變革力與學習力不足的人。

陸劇﻿《那年花開月正圓》裡面，孫儷主演的女主角周瑩被慈禧太后問到：「掙下這份家業靠的是什麼？」周瑩回答：「只靠一個字：變。」周瑩在劇中說：「天下已變成世界，我們做生意的如果還固守成規，只有破敗一條路可以走，唯有順應時勢，求新求變才能立足。」

清朝末年的天下其實還沒變成世界」，但是在5G即將到來的世代，天下絕對是世界。

透過網路，任何人都可以在一秒之內直接跟美國總統Trump對話（雖然他不一定會回），這在以前根本無法想像。

世界真的變了。

往昔被稱為政治金童的趙少康曾經說過：權力會讓人上癮，尤其在造勢大會面對幾萬人說話，只要嚐過味道就很容易回不去了。

然而，現在有非常多的年輕網紅在網路上動輒享有數萬、數十萬、甚至數百萬粉絲，平常一句早安就有幾千、幾萬個讚，影響力超過許多民意代表及政府首長，甚至連總統也比不上。

從這個趨勢來看，一定要懂得變，沒有網路觀察力、變革力與學習力的人，就不可能懂得變，尤其如果到現在仍然對臉書、推特、IG、Dcard、Snapchat、抖音都不夠熟悉，以後不只很難再成為意見領袖或是政治領袖，恐怕連在職場生存也會越來越辛苦。

網路觀察力、變革力與學習力很重要，但是這只是不被淘汰的基本能力，要勝出仍然不夠，必須還要有吸睛力及分享力，才能被看見、而且繼續被越來越多人看見及喜愛。

根據這些標準，今天台灣的許多政客都可以列入被淘汰的名單，他們也許老也許不老，因為有些年輕人沒有這些能力，反而很多老人有這些能力。誰真的能領導「最會溝通的政府」？從有沒有網路五力一看就知。

人類如此，媒體等機構也是。過去幾年，許多新聞媒體陸續被淘汰、正在被淘汰。

也有表現好的媒體，2018年6月歡慶10周年的《NOWnews今日新聞》，不僅是台灣第一個網路原生新聞媒體（已經陣亡的「明日報」不能算），在Alexa台灣新聞類網站排名第2，而且持續求變，是第一家代表台灣舉辦兩岸互聯網論壇、是第一家獨家直播春晚、還是第一家嘗試推出全民記者的新聞平台，勇於探索新的版圖，當然會有好的表現。

5G網路時代，誰接班？誰淘汰？不論是政治人物，還是新聞平台等機構，決定的標準在於觀察力、變革力、學習力、吸睛力及分享力這五力，讓我們拭目以待。

●作者：賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長

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