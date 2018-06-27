在今晨以1:2敗給克羅埃西亞後，冰島本屆世界盃的驚奇之旅也宣告結束，不過球員們的拚勁已經贏得全世界球迷的尊敬。「牙醫」總教練Heimir Hallgrimsson賽後表示，他們要昂著頭離開。

最後一戰冰島和克國戰得激烈，雖然一度落後，但靠著Gylfi Sigurdsson的12碼罰球將比數給追平，但無奈被Ivan Perisic在第90分鐘破門，只能遺憾目送阿根廷晉級。

冰島人口只有33.4萬人，這一次打進世界盃，讓他們成為史上人口最少卻能踢進世界盃的國家，也跌破了外界的眼鏡，創造了屬於自己國家的足球傳奇。

Hallgrimsson賽後說，過去他們沒有踢過很多像今天這樣的比賽，面對強大的克羅埃西亞，雖然球隊在比賽中創造了非常多的機會，但都未能把握，對比賽的結果有些失望。

但他也表示，自己對球隊在比賽中的表現以及品格感到驕傲。「我們今天並不是很走運，但我們可以高昂的抬起頭說，我們已經做了能做的一切。」