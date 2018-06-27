（中央社記者鍾榮峰台北27日電）蘋果手寫輸入辨識功能傳再升級。外媒報導，蘋果提升應用在iPad的手寫筆跡辨識系統功能，讓中文字句輸入轉換過程更精確迅速。



國外科技網站BGR報導，蘋果近期一項專利內容顯示，蘋果提升應用在iPad平板電腦的手寫筆跡辨識系統功能，讓使用者在iPad螢幕上用觸控筆潦草書寫文字或是字句，進而轉換成輸入文字，過程更加精確迅速。



報導指出，這套手寫辨識系統也可讓中文字句辨識更精準。



蘋果持續改良iPad新技術。外媒日前報導，蘋果設計未來iPad、MacBook和iPhone的軸承可能採用可彎曲設計，能夠彎曲的軸承材質是柔韌有彈性的，能讓筆電或是其他行動裝置摺疊更有型。相關概念早在幾年前就已經出現在蘋果的專利內容。



蘋果也革新輸入技術。外媒先前報導，蘋果協助低視能使用者操作MacBook筆電，在MacBook Pro的主要顯示螢幕上，可以顯示使用者偏好的系統操作介面，在相關介面可顯示輔助使用選項，內有可讓Touch Bar放大（Enable Touch Bar Zoom）的選項，可協助低視能使用者操作Touch Bar。



蘋果也布局下一代手勢遙控辨識技術。使用者可透過手勢或手指遙控輸入的方式，讓螢幕中的照片或是整個螢幕介面縮小或是放大，未來也可應用在遊戲機、互動電視、以及行動手機和電腦產品，這也將是下一階段TrueDepth相機技術應用的發展趨勢。（編輯：黃國倫）1070627