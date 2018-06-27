美國17個州控告川普政府拆散家庭的防治非法移民措施，已經違反法律而且殘酷不仁，雖然川普已經收回成命，容許被關押的偷渡客親子團聚，但是尋親作業一團亂，殘局看起來有點難以收拾。（夏明珠報導）



包括華盛頓、紐約以及加州在內的17個州，到西雅圖地院提告，這是川普拆散家庭的偷渡客安置措施，首次面臨地方政府的法律挑戰，它們控告中央違憲。



雖然在各界壓力下，川普已經退讓，上個禮拜，他頒布行政命令，終結拆散家庭的作法，但是命令語焉不詳，特別是沒有針對已經被分開安置的偷渡家庭該如何團聚，提出明確指示。



告訴書指控川普政府的政策和相關的作法，已經侵害到州政府以及州民權益，因為要給予離散家庭子女有品質的照料，州政府必須挪用其他方面的資源。



紐澤西州檢察長痛批拆散家庭的作法慘無人道，川普當局每天都出新招，作法經常前後矛盾，地方無所適從。



紐約州檢察長說，被安置在紐約市的移民小孩，很多已經出現憂鬱、焦慮甚至於自殺傾向，離散經驗對孩子的心理造成的傷害，難以想像。



根據美國衛生部的資料，截至今天為止，還有兩千多個非法移民的孩子，尚未與父母團聚。



