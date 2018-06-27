蘆洲永平市場電線老舊 議員要求汰舊換新台灣好新聞報 (2018-06-27 07:00)
記者羅綸宏／新北報導
新北市蘆洲區永平市場大樓，目前正在施作外牆補強工程，雖然外表將於7月底煥然一新，但內部的電線老舊問題，卻讓攤商相當擔憂。新北市議員李坤城接獲陳情辦理會勘，要求市場處全面檢查並汰舊換新，以保障民眾的安全。
使用近30年的蘆洲永平市場大樓，目前正在施作外牆補強工程，但市場自治會卻相當擔憂電氣設備老舊的問題。新北市議員李坤城接獲陳情辦理會勘，要求市場處全面檢查並汰舊換新，以保障民眾的安全。
市場處表示，新北市的公有市場每2個月都會做例行性檢查，工程人員會拿著熱顯影儀器，檢查電盤及電線的溫度，如有異常就會立即進行改善。針對攤商的疑慮，市場處會再安排一次全面檢查，並優先列入年底的水電汰換計畫中。
李坤城強調，市府不能只針對市場的外觀進行補強，而忽略內部的安全問題，希望市府全面檢討改善，讓民眾能安心到市場購物、吃美食。
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