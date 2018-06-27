梅西終於進球 阿根廷險勝晉級中廣新聞網 (2018-06-27 07:31)
2018俄羅斯世界杯D組最後一場預賽，賽前還在分組墊底的阿根廷上半場梅西就破門得分，雖然一度被追平但終場以二比一擊敗奈及利亞，又靠著冰島輸給克羅埃西亞，一口氣超車兩名搭上16強列車，奈及利亞慘遭淘汰。（陳楷報導）
奈及利亞排出對冰島一樣的三五二陣型，而阿根廷教練桑保利再改回四四二，由伊瓜因跟梅西踢雙箭頭，也撤換門將卡巴耶羅改由阿根廷河床的亞曼尼上場。第14分鐘阿根廷的班尼加從中場長傳右邊，梅西用大腿停球以後射進本屆世界杯第一球。梅西33分鐘開自由球起左腳則打中門柱。
下半場剛開賽，奈及利亞艾特波左邊角球被阿根廷清出去，但馬斯克拉諾拉住巴羅根犯規被裁判抓到，摩塞斯冷靜踢12碼，看準亞曼尼撲左邊後才起腳踢進球門右邊一比一追平。短短兩分鐘後克羅埃西亞也進球，雖然冰島至少要踢和才能晉級，但阿根廷如果和局就會被淘汰，只是雖然持球時間超過六成但下半場踢了30分鐘完全沒有射門機會，而
下半場第75分鐘阿根廷羅何禁區防守用頭頂球後碰到了肩膀，裁判看過VAR以後確認不是手球，奈及利亞錯過12碼機會。但另一邊冰島卻靠克羅埃西亞手球罰進12碼，阿根廷再度陷入淘汰危機，79分鐘桑保力換上阿奎洛改成三四三拚進攻，第87分鐘麥卡多右路傳中給羅何終於進了第二球，兩分鐘後冰島又丟球，讓阿根廷晉級。
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