▲反軍改團體「八百壯士」在立法院外抗議年改，許多成員難掩情緒，眼眶泛紅。（資料照／NOWnews）

軍公教年金改革修法完成，行政院敲定7月1日正式上路，儘管總統蔡英文、副總統陳建仁，日前在記者會向軍公教致歉，仍無法消退軍公教人員滿腔怒火。學者表示，刪減軍職退俸所產生的怨恨情緒，加上年輕世代對退伍軍職的凌遲式鬥爭，將提供敵對勢力對退伍軍職的諜報工作最有利的條件與環境。

中華戰略學會研究員張競指出，刪減軍職退俸問題，需從國家安全角度加以評斷，他說，軍職退俸除具有崇功報勳肯定服勤辛勞的意涵外，更有安定社會特定群體人心的嚴肅功能，在某種程度上，亦藉此排除退伍軍職受到生活所迫，經不起外界誘惑，靠著洩露軍事機密進行交易的誘因，説這是「封口費」，其實亦不為過。

張競強調，諜報工作在吸收人員獲取情報時，手法不外乎政治說服、情感爭取、利益引誘、導引騙取、設局脅迫與勒索恐嚇等方式。所以最能抵擋住諜報攻勢者，都是功成名就、生活無虞、不慕名利、不求財色與無憾無恨人士。

張競指出，政府刪減軍職退俸過程手法粗糙不堪，所產生的怨恨情緒、猜疑恐懼與落寞失望，再加上挑動年輕世代，以鬥爭式手法去淩遲退伍軍職人員，這都將提供敵對勢力、國家，針對退伍軍職的諜報工作最有利的運作條件與環境。

特別是在扣減退俸同時通過的縮減福利措施與限制就業條款，更是讓最需要子女教育補助費階段的軍職退役人員，受到嚴重衝擊；逼著許多具備高等學歷軍職退役者出走他鄉謀職，對社會整體來說，都將產生負面效應。

張競建議，針對目前此種針對國防部與退輔會的怨恨情緒，國家安全主政機構必須重視，同時亦要積極作為，加以應對與化解。他建議，國軍軍法機關與退輔會組織功能與業管責任項目中，本來就有訴訟輔導作業，面對未來針對新俸給裁定書，所可能要產生的訴願潮，這兩個部會層級機構應當要主動派員輔導支援，否則就是對榮民袍澤的再度背叛，這將會在火上加油與雪上加霜雙重效應下，產生更大衝擊，並讓社會付出更大代價與成本。

