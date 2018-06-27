（中央社阿迪斯阿貝巴2018年6月26日綜合外電報導）在近20年來首個厄利垂亞高階代表團訪問衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）後，兩國今天「開啟和平之門」，為結束兩國長久以來的軍事對峙帶來希望。



厄利垂亞和衣索比亞的軍事對峙，是非洲最難以化解的軍事對峙之一。



衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）說，衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）將恢復飛厄利垂亞航線，這是具有高度象徵意義的舉措。兩國1998年因邊界糾紛爆發衝突，航線中斷，並斷交至今。



阿邁德本月表示，他將遵守和平協議的所有條款，暗示他可能準備解決邊界糾紛，厄利垂亞對此表示歡迎。



厄利垂亞外長沙雷（Osman Saleh）表示：「今天是喜悅的一天，因為兩個同源的民族，兩個世代，在那段時間一直分離。但是透過努力，我們開啟了和平之門。」



阿邁德說，他希望糾紛在這個世代結束，並重申他願意接受領土轉移。