地方中心／苗栗報導

國內狂犬病疫情持續存在，總計案例發生9縣市81鄉鎮，苗栗縣目前尚未傳出動物狂犬病疫情，但縣內大安溪以北緊鄰狂犬病疫區。

為防範野生動物狂犬病疫情擴散，苗栗縣動保所每年持續辦理「免費動物狂犬病預防注射及免費晶片植入登記」，並持續寄發通知書，提醒民眾須每年1次定期為3月齡以上犬貓注射狂犬病疫苗，且對收到通知單之犬貓查核是否定期完成當年度狂犬病疫苗補強注射，並於各鄉鎮市不定期不定點稽查犬貓是否依規定注射動物狂犬病疫苗，若受查飼主無法提出1年內之注射證明，將依法裁處3-15萬元罰鍰，呼籲犬貓飼主勿存僥倖心理，依法完成當年度動物狂犬病預防注射。

動保所表示，活動現場不限制國籍、縣市別、各鄉鎮市民攜帶身分證皆可現場排隊參加，更多相關巡迴時間地點將陸續更新中，民眾可密切注意苗栗縣動物保護防疫所網站(http://animal.miaoli.gov.tw/animal_health/) 活動訊息。

活動場次如下：

6月27日 ( 三 ) 上午0900-1200 卓蘭鎮 豐田社區活動中心

6月28日 ( 四 ) 上午0930-1130 卓蘭鎮 上新社區活動中心

6月28日 ( 四 ) 下午1300-1530 卓蘭鎮 東盛社區活動中心

6月30日 ( 六 ) 上午0900-1200 南庄鄉 南庄市場二樓(南庄鄉民生街13號)

7月5日 ( 四 ) 上午0900-1200 頭屋鄉 客家產業交流中心(原象山水廠辦公室)

7月10日 ( 二 ) 上午0900-1200 銅鑼鄉 鄉公所 後方停車場

7月12日 ( 四 ) 上午0900-1200 頭屋鄉 雲洞宮香客大樓

7月14日 ( 六 ) 下午1500-2000 苑裡鎮 鎮立體育場

7月17日 ( 二 ) 上午0900-1200 銅鑼鄉 九湖村武聖廟

7月19日 ( 四 ) 上午0900-1200 頭份市 市公所清潔隊旁停車棚

7月22日 ( 日 ) 上午0900-1200 造橋鄉 造橋社區活動中心

7月24日 ( 二 ) 上午0900-1200 頭份市 市公所清潔隊旁停車棚

7月26日 ( 四 ) 上午0900-1200 大湖鄉 大湖村辦公處

7月31日 ( 二 ) 上午0930-1200 苑裡鎮 天慶圖書館前榕樹下